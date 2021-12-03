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Udhampur News: डीडीसी ने जन शिकायत शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
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jammu kashmir news
रियासी। जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) रियासी कुमार अभिषेक ने बुधन स्थित पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में एक जन शिकायत शिविर का आयोजन किया। इसमें निवासियों को जिला प्रशासन के समक्ष सीधे अपनी समस्याओं और मांगों को रखने का अवसर मिला।
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शिविर के दौरान निवासियों ने पीएमजीएसवाई सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा होने, भूमि और संरचनाओं के मुआवजे के भुगतान, एम्बुलेंस की व्यवस्था, खेल के मैदानों और बाल उद्यान के विकास, और दरमाडी-बुधन सड़क की मरम्मत से संबंधित कई मुद्दे उठाए। अन्य मुद्दों में करमकथा मिडिल स्कूल में कर्मचारियों की कमी और मरम्मत की आवश्यकताएं, पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण, लंबित पीएमएवाई किस्तों का भुगतान और उर्वरक लाइसेंसों का नवीनीकरण शामिल थे।
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डीडीसी ने लोगों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिविर के दौरान उठाए गए वास्तविक मुद्दों की जांच की जाएगी और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से उनका समाधान किया जाएगा। ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए डीडीसी ने ब्लॉक विकास अधिकारी को बुधन और चकलास में खेल के मैदानों के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और आवश्यक उपाय शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए पर्याप्त मनोरंजन और खेल सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया।
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डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को बुधन सरकारी अस्पताल में रिक्त और आवश्यक पदों को शीघ्रता से भरने का भी निर्देश दिया ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके और स्थानीय आबादी के लिए चिकित्सा सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। राजस्व संबंधी शिकायतों पर डीडीसी ने संबंधित तहसीलदार को प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों को बारी-बारी से तैनात करने का निर्देश दिया ताकि राजस्व मामलों का निपटारा सुगम हो सके और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में जनता को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने पात्र लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि लंबित किश्तें जल्द से जल्द जारी की जाएंगी। उन्होंने संबंधित विभाग को किसानों को उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार उर्वरक लाइसेंसों के नवीनीकरण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं के बारे में डीडीसी ने जेपीडीसीएल के कार्यकारी अभियंता को बिजली संबंधी समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने को कहा। साथ ही जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया ताकि ओवरलोडिंग और अपर्याप्त क्षमता की समस्या का समाधान हो सके और बिजली आपूर्ति में सुधार हो सके। डीडीसी ने एसडीएम और तहसीलदार, धर्मारी को क्षेत्र में कम से कम महीने में एक बार नियमित जन शिकायत शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया। रें।
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