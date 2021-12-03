विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डोडा कुलदीप कुमार और मोटर वाहन निरीक्षकों की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान विशेष रूप से ओवरलोडिंग, वाहनों की फिटनेस और मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कुल 32 चालान जारी किए गए और 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन के मामलों में चार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई, जबकि वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना संचालित हो रहे दो वाहनों को जब्त कर लिया गया। एआरटीओ डोडा कुलदीप कुमार ने कहा कि इस तरह के अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने, यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग ने आम जनता, विशेषकर वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहनों के वैध फिटनेस प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज सुनिश्चित करें ताकि सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।