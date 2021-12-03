Udhampur News: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं होने लगी प्रभावित

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विधायक सुनील भरद्वाज ने कहा कि वह केवल रामनगर के विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनएचएम कर्मचारियों के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के आसपास एनएचएम योजना शुरू होने के बाद से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। करीब 20 वर्षों से कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की वेतन में असमानता दूर करने और अन्य लंबित सेवा लाभ जल्द देने की अपील की।वहीं, विधायक पवन गुप्ता ने भी एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने नियमितीकरण नीति बनाने, वेतन में असमानता दूर करने और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।मेडिकल सुपरिंटेंडेंट संजीव गुप्ता ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चलाने में काफी परेशानी हो रही है। जहां पहले पांच स्टाफ सदस्य सेवाएं दे रहे थे, वहीं अब केवल एक स्टाफ सदस्य के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। यदि हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो अस्पताल की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो सकता है।हड़ताल के कारण अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राकेश, राजेश्वरी, कबीर सिंह सहित अन्य का कहना है कि इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को डाॅक्टर, नर्सिग, हेल्पर और अन्य स्टाफ से संबंधित सेवाओं में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, बच्चों को टीकाकरण के लिए लेकर पहुंच रहे अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।