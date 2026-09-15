Udhampur News: इस्कॉन मंदिर के बाहर मार्ग बदहाल, गड्ढों और उखड़ी टाइलों से श्रद्धालु व राहगीर परेशान

विज्ञापन

अस्पताल रोड और धार रोड के बीच शॉर्टकट होने के कारण यह मार्ग दिनभर व्यस्त रहता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। सड़क की खराब हालत के चलते दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना रहता है। वहीं, बारिश में नालियां बंद होने से पानी मार्ग पर बहने लगता है। इससे नालियों का पता नहीं चलता और पैदल राहगीरों को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत के साथ जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग की है।कोटबारिश में सड़क का पानी दुकानों के अंदर तक आ जाता है। इससे सामान खराब होने का डर बना रहता है।- कबीर सिंह, स्थानीय दुकानदारगड्ढों और उखड़ी टाइलों के कारण दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल है। फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है।-अंकू सिंह, स्थानीय निवासीमंदिर में रोजाना काफी श्रद्धालु आते हैं। रास्ता खराब होने से पैदल आने-जाने में परेशानी होती है।- प्रिया देवी, श्रद्धालुइस रास्ते से बच्चे और राहगीर रोजाना गुजरते हैं। सड़क की हालत के कारण दुर्घटना की चिंता बनी रहती है।- रतन चंद, स्थानीय दुकानदारमार्ग के निर्माण कार्य के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।- सद्दाम हुसैन, सीईओ, नगर परिषद