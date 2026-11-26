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जिले में मधुमक्खी पालन के कारोबार पर समाल हाई बीटल का असर साफ दिखाई देने लगा है। पहले जिले में जहां करीब 8500 मधुमक्खी कॉलोनियां संचालित हो रही थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर लगभग आठ हजार रह गई है। विभाग के अनुसार समाल हाई बीटल एक छोटा कीट है जो मधुमक्खियों के बाक्स में प्रवेश कर शहद और पराग को नुकसान पहुंचाता है। यह बाक्स के अंदर अंडे देता है और उनसे निकलने वाले लार्वा शहद, पराग और मधुमक्खियों के बच्चों को खाते हैं। इस दौरान शहद में किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे उसमें सड़ने जैसी दुर्गंध और चिपचिपापन पैदा हो जाता है। शहद खराब होने और बाक्स का वातावरण दूषित होने के कारण मधुमक्खियां वहां से पलायन कर जाती हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पूरी कॉलोनी खत्म होने का खतरा रहता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रभावी और स्थायी उपचार नहीं मिल पाया है, जिससे नुकसान को पूरी तरह रोका जा सके। इस कारण छोटे किसानों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। बड़े मधुमक्खी व्यापारी अपने बक्सों को मौसम और फूलों की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग राज्यों में माइग्रेट करते रहते हैं, जिससे उन्हें बेहतर प्रबंधन का लाभ मिलता है। वहीं छोटे किसानों के पास सीमित संसाधन होने के कारण अपने बक्सों को बार-बार दूसरे राज्यों में ले जाना संभव नहीं होता।कोटसमाल हाई बीटल ने बहुत नुकसान किया है और अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिला है। इस समस्या को देखते हुए अब छोटे किसानों के मधुमक्खी बक्सों को बड़े मधुमक्खी पालकों के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि उनके बक्सों को भी बड़े स्तर पर होने वाले माइग्रेशन और देखभाल का लाभ मिल सके। इससे छोटे किसानों की कालोनियों को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है।- नवनीत सिंह कोतवाल, मधुमक्खी पालन विकास सहायक।