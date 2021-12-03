Udhampur News: ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच निकली भगवान गणेश की शोभायात्रा

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शोभायात्रा के दौरान भगवान गणेश के रथ को शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से घुमाया गया ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन कर सकें। भगवान गणेश की प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गोवर्धन पैलेस से ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा वीनस चौक, सैला तालाब चौक, चबूतरा बाजार, गोल मार्केट, रामनगर चौक और सलाथिया चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गोवर्धन पैलेस में संपन्न हुई। इस दौरान शोभायात्रा में भगवान गणेश की आकर्षक झांकी के साथ शिव परिवार, शिवलिंग तथा भगवान शिव-पार्वती की झांकियां भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। संस्था की ओर से इस बार पहली बार भगवान गणेश की प्रतिमा को चारों दिशाओं में घुमाया गया ताकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रद्धालु आसानी से भगवान के दर्शन कर सकें। शोभायात्रा में व्यापार मंडल के सदस्यों, आयोजकों, स्थानीय लोगों और शहरवासियों के अलावा अन्नपूर्णा सेवा दल तथा सनातन धर्म सभा के सदस्यों ने भी भाग लिया। शहर के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभायात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा के दौरान पूरा शहर गणपति बप्पा मौरेया के जयघोष से गूंजता रहा। कई श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर बप्पा का स्वागत किया और भगवान गणेश से सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की।संस्था के अध्यक्ष अजय कुमार गुड्डा ने बताया कि गणेश उत्सव के तहत सोमवार से प्रतिदिन शाम साढ़े तीन बजे से साढ़े छह बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 19 सितंबर को होगा। इसके बाद 20 सितंबर को हवन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं, भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन एयरपोर्ट के पास निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोग पैलेस में आकर कथा सुनें और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार प्रशासन को बता चुके हैं कि शहर में लटकती तारों को लेकर हर वर्ष झांकियां निकालने में परेशानी होती है। प्रशासन को जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए।शोभायात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रा के पूरे मार्ग पर जगह-जगह पुलिस कर्मी तैनात रहे और लगातार निगरानी रखी गई।