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यहां जारी एक बयान में एसोसिएशन ने बताया कि आग तड़के करीब 6:30 बजे एक रिहायशी मकान में लगी और देखते ही देखते आसपास के मकानों तक फैल गई। आग की चपेट में आने से चार मकान पूरी तरह राख हो गए जबकि संपत्ति और घरेलू सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा।एसोसिएशन ने प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और इस मुश्किल घड़ी में उनके दुख में शामिल होने की बात कही। एसोसिएशन ने अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को अपनी क्षमता के अनुसार हरसंभव सहायता और सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।इसके साथ ही जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे आगे आकर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, पुनर्वास सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध करवाने में सहयोग करें ताकि पीड़ित परिवार इस कठिन परिस्थिति से उबर सकें। जिला बार एसोसिएशन रामबन ने पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहयोग देना जारी रखा जाएगा।