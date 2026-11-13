Udhampur News: रामबन और बटोत के लिए गॉब्लर लिटर पिकर मशीनों का उद्घाटन

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इस अवसर पर विधायक ने नगर परिषद रामबन, नगर समिति बटोत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रयासों की सराहना की। कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और स्वच्छतापूर्ण शहरी वातावरण बनाए रखने के लिए आधुनिक मशीनों के माध्यम से सफाई करना बेहद आवश्यक है। विज्ञापन

विधायक ने नागरिक स्वच्छता बनाए रखने में आम जनता की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं, निर्धारित कूड़ेदानों का इस्तेमाल करें और घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं को पूरा सहयोग दें। इस अवसर पर विधायक ने नगर परिषद रामबन, नगर समिति बटोत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रयासों की सराहना की। कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और स्वच्छतापूर्ण शहरी वातावरण बनाए रखने के लिए आधुनिक मशीनों के माध्यम से सफाई करना बेहद आवश्यक है।विधायक ने नागरिक स्वच्छता बनाए रखने में आम जनता की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं, निर्धारित कूड़ेदानों का इस्तेमाल करें और घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं को पूरा सहयोग दें।

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रामबन। विधायक रामबन अर्जुन सिंह राजू ने वीरवार को नगर परिषद रामबन और नगर समिति बटोत के लिए खरीदी गई गॉब्लर लिटर पिकर मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों की शुरुआत दोनों कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और साफ-सफाई में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।