Udhampur News: पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:42 AM IST
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रामबन। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने जिला पुलिस कार्यालय रामबन में व्यापक अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिले में सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा अपराधों की जांच एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त एसपी रामबन, मुख्य अभियोजन अधिकारी (सीपीओ), एसडीपीओ, डीएसपी डीएआर/ऑपरेशंस, थाना प्रभारी (एसएचओ) तथा जिले के विभिन्न पुलिस चौकियों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान एसएसपी ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्यों और कार्ययोजनाओं की थाना-वार समीक्षा की। साथ ही पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) जम्मू-कश्मीर, जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू और रेंज पुलिस मुख्यालय बटोटे की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई।
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बैठक में लंबित एवं जारी जांच, इंक्वेस्ट कार्यवाही, अपराध के बदलते रुझानों, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन तथा साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और अदालतों से संबंधित आदेशों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
संगठित और गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल रही। मादक पदार्थों की तस्करी, गोवंश तस्करी, महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा अन्य सामाजिक अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की समीक्षा की गई।
एसएसपी ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा चोरी और सेंधमारी के मामलों को सुलझाने में हुई प्रगति का भी जायजा लिया। संवाद
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बैठक में अतिरिक्त एसपी रामबन, मुख्य अभियोजन अधिकारी (सीपीओ), एसडीपीओ, डीएसपी डीएआर/ऑपरेशंस, थाना प्रभारी (एसएचओ) तथा जिले के विभिन्न पुलिस चौकियों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।
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बैठक के दौरान एसएसपी ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्यों और कार्ययोजनाओं की थाना-वार समीक्षा की। साथ ही पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) जम्मू-कश्मीर, जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू और रेंज पुलिस मुख्यालय बटोटे की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई।
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बैठक में लंबित एवं जारी जांच, इंक्वेस्ट कार्यवाही, अपराध के बदलते रुझानों, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन तथा साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और अदालतों से संबंधित आदेशों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
संगठित और गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल रही। मादक पदार्थों की तस्करी, गोवंश तस्करी, महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा अन्य सामाजिक अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की समीक्षा की गई।
एसएसपी ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा चोरी और सेंधमारी के मामलों को सुलझाने में हुई प्रगति का भी जायजा लिया। संवाद