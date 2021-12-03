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आश्रम परिसर में पूरे दिन धार्मिक वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। शिवलोक आश्रम के पुजारी रामदेव सरस्वती महाराज ने बताया महा विष्णु यज्ञ के दौरान प्रतिदिन सुबह छह बजे यज्ञ की शुरुआत की जाती है। इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से सभी आवश्यक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है।उन्होंने बताया कि रविवार 22 नवंबर को इस साप्ताहिक महा विष्णु यज्ञ का विधिवत समापन किया जाएगा। समापन समारोह के अवसर पर सुबह ठीक आठ बजे शिवलोक आश्रम से ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी कस्बे के विभिन्न बाजारों और मोहल्लों से होते हुए वापस आश्रम परिसर में पहुंचेगी। इसके बाद विधिवत हवन यज्ञ में आहुतियां डाली जाएंगी और धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।