शांति के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा: पठानिया

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पठानिया ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा का जो विश्वास कायम किया है, उसे किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हम इसे पूरा करके रहेंगे।इस बीच, धार रोड और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने सत्तैनी में व्यापक ड्रेनेज कार्यों का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य बरसात के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या का वैज्ञानिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।इसके अतिरिक्त धार रोड के दोनों ओर से पानी की निकासी और उसे केवी नाले की ओर मोड़ने के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ड्रेनेज कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं। इन कार्यों से मौजूदा जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा तथा रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्रों में पानी के प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी।