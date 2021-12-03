Udhampur News: भद्रवाह में विकास कार्यों का एडीसी ने किया निरीक्षण

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दौरे के दौरान एडीसी ने पसरी स्थित पशु चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और चल रहे विकास कार्यों की स्थिति देखी। इसके बाद उन्होंने उप-जिला अस्पताल भद्रवाह का दौरा किया, जहां नवनिर्मित आपातकालीन वार्ड, मरीजों के वार्डों और अस्पताल परिसर में चल रहे फेंसिंग कार्य का निरीक्षण किया।एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। इसी क्रम में उन्होंने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भद्रवाह में निर्माणाधीन शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करने और कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।भद्रवाह स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एडीसी ने चल रहे विकास कार्यों और खेल सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप और प्रभावी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। एडीसी ने द्रुदू पावर ग्रिड स्टेशन पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। वहीं, सुंगली स्थित हिडिंबा माता मंदिर में पहुंचकर उन्होंने विकास एवं रखरखाव कार्यों की भी समीक्षा की।दौरे के दौरान एडीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ आम जनता तक समय पर और बेहतर सुविधाओं के रूप में पहुंचे। उन्होंने कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और तय समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया।