Udhampur News: डीआईजी ने उधमपुर में की पैदल गश्त, सुरक्षा का जायजा लिया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:38 AM IST
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उधमपुर। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न इनपुट के मद्देनजर डीआईजी उधमपुर-रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने सोमवार को उधमपुर शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापक पैदल गश्त और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ एसएसपी उधमपुर अमृतपाल सिंह, डीएसपी मुख्यालय जतिंदर सिंह संब्याल, थाना प्रभारी उधमपुर इंस्पेक्टर परवेज सज्जाद और पुलिस कर्मियों का दल मौजूद रहा।
यह पैदल गश्त गोल मार्केट से शुरू हुई और लंबी गली, सलैन तालाब, रामनगर चौक और मुख्य बस स्टैंड से होते हुए टाउन हॉल में समाप्त हुई। गश्त के दौरान डीआईजी ने दुकानदारों, यात्रियों और आम लोगों से बातचीत कर जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया और नागरिकों को सुरक्षित व भयमुक्त माहौल का भरोसा दिलाया।
गश्त के दौरान ही डीआईजी ने साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अतिरिक्त सतर्क रहें। उच्चतम स्तर की सतर्कता बनाए रखें और भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज करें ताकि किसी भी असामाजिक या राष्ट्रविरोधी मंसूबे को नाकाम किया जा सके।
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पुलिस की इस पहल की स्थानीय व्यापारिक समुदाय और आम जनता ने सराहना की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 पर दें।
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यह पैदल गश्त गोल मार्केट से शुरू हुई और लंबी गली, सलैन तालाब, रामनगर चौक और मुख्य बस स्टैंड से होते हुए टाउन हॉल में समाप्त हुई। गश्त के दौरान डीआईजी ने दुकानदारों, यात्रियों और आम लोगों से बातचीत कर जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया और नागरिकों को सुरक्षित व भयमुक्त माहौल का भरोसा दिलाया।
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गश्त के दौरान ही डीआईजी ने साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अतिरिक्त सतर्क रहें। उच्चतम स्तर की सतर्कता बनाए रखें और भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज करें ताकि किसी भी असामाजिक या राष्ट्रविरोधी मंसूबे को नाकाम किया जा सके।
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पुलिस की इस पहल की स्थानीय व्यापारिक समुदाय और आम जनता ने सराहना की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 पर दें।