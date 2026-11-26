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बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित एसडीआरएफ मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विधिवत सत्यापित कार्य-आधारित दावे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने उचित दस्तावेज़ीकरण, समय पर संकलन और दावों के पूर्ण सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र पुनर्निर्माण कार्यों का विधिवत हिसाब रखा जाए और आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए। उन्होंने विभागों को एक व्यापक कार्य-वार विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें निधि की वास्तविक आवश्यकता, निष्पादित कार्यों की कुल लागत, दावा की गई राशि, किए गए व्यय और लंबित भुगतानों या दावों की स्थिति दर्शाई गई हो। विवरण में प्रत्येक जीर्णोद्धार कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि समग्र वित्तीय आवश्यकता का यथार्थवादी आकलन किया जा सके। बैठक में जिला स्तर के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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रियासी। उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बुधवार को एक बैठक कर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिले में भूस्खलन और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना के अस्थायी पुनर्निर्माण के दावों के आकलन और प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की गई।