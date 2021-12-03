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Udhampur News: संदिग्ध हालात में गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत

Sat, 10 Oct 2026 01:29 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:29 AM IST
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jammu kashmir news
रियासी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के आधिकारिक क्षेत्र ज्योतिपुरम में शुक्रवार सुबह सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद दीन निवासी माड़ी रियासी के रूप में हुई।
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बताया जाता है कि मोहम्मद मुश्ताक ज्योतिपुरम में बने क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी पर कार्यरत थे। उक्त कार्यालय पुलिस चौकी और सलाल पावर स्टेशन के बिल्कुल पास मुख्य चौक पर स्थित है। शुक्रवार सुबह मोहम्मद मुश्ताक गंभीर रूप से घायल मिले। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में लाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। शव को वापस जिला अस्पताल लाया गया और जरूरी औपचारिकता निभाने के साथ ही पोस्टमार्टम कर शव को उनके परिजनों को सौंपा गया। पुलिस चौकी ज्योतिपुरम में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत होने का मामला दर्ज कर कारवाई शुरू की है।
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