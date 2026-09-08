फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   SSG arrested a youth who tried to climb over wall of Jammu and Kashmir CM residence

सीएम आवास की दीवार फांदने की कोशिश: एसएसजी ने युवक को किया गिरफ्तार, जांच में नहीं मिला आतंकी कनेक्शन

Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू
अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 08 Sep 2026 01:56 AM IST
सार

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वजारत रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर एक 21 वर्षीय युवक द्वारा दीवार फांदने की कोशिश का मामला आया है। एसएसजी (विशेष सुरक्षा समूह) के जवानों ने समय रहते उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे।

विज्ञापन
SSG arrested a youth who tried to climb over wall of Jammu and Kashmir CM residence
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वजारत रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर एक 21 वर्षीय युवक द्वारा दीवार फांदने की कोशिश का मामला आया है। एसएसजी (विशेष सुरक्षा समूह) के जवानों ने समय रहते उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे।

विज्ञापन


कटड़ा के ककिरयाल निवासी आरोपी तिलक राज को पकड़कर जब पूछताछ की गई, तो पता चला कि वह नशे का आदी है और पहली बार जम्मू आया था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह मुख्यमंत्री का आवास है। पुलिस जांच में उसके किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने या किसी गंभीर मंशा के प्रमाण नहीं मिले हैं।
विज्ञापन


वह 3 अगस्त को अपने दोस्त के साथ जम्मू आया था और नशे की हालत में मिलने पर पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने परिजन के साथ जाने से इनकार कर दिया और भागकर सीएम आवास की दीवार तक पहुंच गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। गौर करने योग्य है कि इससे पहले 11 मार्च को डॉ. फारुक अब्दुल्ला पर भी एक समारोह के दौरान हमले का प्रयास किया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed