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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। वीरवार को भी घाटी के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा।इसके बाद पुलवामा में न्यूनतम तापमान माइनस 3.7 डिग्री और पर्यटन स्थल पहलगाम में माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रात का पारा माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा।घाटी के अन्य हिस्सों में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की गई। पांपोर के कोनिबल में न्यूनतम तापमान माइनस 3.0 डिग्री, जबकि अवंतिपोरा, बडगाम और अनंतनाग में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पारा माइनस 2.4 डिग्री, काजीगुंड में माइनस 2.0 डिग्री, कुपवाड़ा में माइनस 1.6 डिग्री, बांदीपोरा में माइनस 1.2 डिग्री, बारामूला में माइनस 0.2 डिग्री और गांदरबल में माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, कोकरनाग में न्यूनतम तापमान 0.0 डिग्री, कुलगाम में 0.4 डिग्री, सोनमर्ग में 0.5 डिग्री और गुलमर्ग में 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर, लद्दाख क्षेत्र भी भीषण ठंड की चपेट में है, जहां लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 8.2 डिग्री, कारगिल में माइनस 7.4 डिग्री और नुब्रा घाटी में माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।जम्मू संभाग में रात का तापमान अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री और जम्मू एयरपोर्ट पर 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कठुआ में 10.8 डिग्री, कटड़ा में 9.8 डिग्री, किश्तवाड़ में 8.5 डिग्री, रियासी में 8.0 डिग्री, सांबा में 7.5 डिग्री, बनिहाल में 7.3 डिग्री, उधमपुर में 7.2 डिग्री, रामबन में 7.1 डिग्री, बटोत में 6.8 डिग्री, पुंछ में 5.5 डिग्री, भद्रवाह में 3.0 डिग्री और राजोरी में 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 4 से 6 दिसंबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 3 दिसंबर तक कश्मीर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्यतः ठंडा और शुष्क बना रहेगा।