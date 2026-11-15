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Srinagar News: अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए जम्मू-कश्मीर का दल रवाना

Sun, 15 Nov 2026 01:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:34 AM IST
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Srinagar, Taikwando, jammu Kashmir Team, Depart for Pune
श्रीनगर की लाल चौक के घंटा घर से पुणे रवाना हुई ताइक्वांडो टीम
- श्रीनगर के लाल चौक स्थित बलिदान स्तंभ से डीआईजी और एसएसपी ट्रैफिक ने हरी झंडी दिखाकर दीं शुभकामनाएं
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। पुणे में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग जीआई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर ताइक्वांडो दल शनिवार को आधिकारिक तौर पर रवाना हो गया। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक बलिदान स्तंभ पर आयोजित एक प्रेरक विदाई समारोह के दौरान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस विदाई समारोह में शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर और एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर प्रमुख रूप से शामिल थे। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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उपस्थित जनसमूह और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए गणमान्य व्यक्तियों ने युवा एथलीटों के अनुशासन और समर्पण की जमकर सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का नाम रोशन करने का आह्वान किया।
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