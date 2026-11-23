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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन से अंतिम पहुंच अनुमति प्राप्त किए बिना पुलवामा के लेथपोरा में एक पेट्रोल पंप चालू करने के मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर लगाए 2.5 लाख रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। साथ ही राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलवामा के जिला मजिस्ट्रेट को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया है कि मेसर्स फातिमा फिलिंग स्टेशन के नाम से संचालित यह पेट्रोल पंप संबंधित विभागों से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद स्वीकृत स्थान पर ही स्थापित किया गया है या नहीं। न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने एक याचिका का निपटारा करते हुए जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर कोई अतिक्रमण है जो पेट्रोल पंप तक पहुंच मार्ग (एक्सेस रोड) के निर्माण में बाधा डाल रहा है, तो उसे कानून के अनुसार सख्ती से हटाया जाए।याचिकाकर्ता ने 28 जुलाई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचए) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक (खुदरा बिक्री) को अंतिम एनओसी के बिना ईंधन स्टेशन चालू करने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने और अंतिम अनुमति मिलने तक आउटलेट को बंद रखने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पेट्रोल पंप की स्थापना पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत आवश्यक मंजूरी लेने के अलावा फरवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनंतिम पहुंच अनुमति (प्रोविजनल एक्सेस परमिशन) प्राप्त करने के बाद की गई थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय निवासियों और दुकानदारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के कारण अंतिम पहुंच अनुमति नहीं मिल सकी, जिसे बार-बार अनुरोध के बावजूद अधिकारी हटाने में विफल रहे।वहीं, एनएचए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 जून 2020 को जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अंतिम अनुमति के बिना ही पेट्रोल पंप का वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया था। जुर्माने को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से अनंतिम अनुमति के आधार पर ईंधन स्टेशन चालू करने पर रोक लगाते हैं और केवल नियमित पहुंच अनुमति मिलने के बाद ही संचालन की इजाजत देते हैं।अतिक्रमण के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इन्हें हटाया जाना आवश्यक है और जिला मजिस्ट्रेट के पास इस अधिनियम की धारा 26, 27, 36 और 43 के तहत अतिक्रमण हटाने की पूरी शक्तियां निहित हैं।अदालत ने आदेश दिया कि यदि जिला मजिस्ट्रेट की जांच में यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता ने सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया है और आवश्यक एनओसी प्राप्त कर ली है, तो उसे स्वीकृत स्थान पर पंप संचालित करने की अनुमति दी जाए और पहुंच मार्ग बनने के बाद एनएचए आवश्यक अंतिम अनुमति प्रदान करे, जबकि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए।