Srinagar News: कृषि निदेशक पहुंचे एसएम फार्म पदगामपोरा, गतिविधियों का लिया जायजा
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:24 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:24 PM IST
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श्रीनगर। कृषि निदेशक कश्मीर सरताज अहमद शाह ने पुलवामा के पदगामपोरा स्थित बीज गुणन फार्म का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। बीज उत्पादन पहलों की प्रगति की समीक्षा की।
दौरे के दौरान निदेशक ने विशेष रूप से विभिन्न ब्लॉकों, बीज प्रसंस्करण संयंत्र और कार्यशाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बीज गुणन से संबंधित गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने फार्म के समग्र कामकाज की समीक्षा की, जिसमें खेत संचालन, फसल प्रबंधन पद्धतियां और क्षेत्र की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की तैयारी शामिल है क्योंकि प्रमुख अनाज फसलों का कटाई का मौसम शीघ्र ही शुरू होने वाला है।
निदेशक ने विभिन्न फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, किसानों का समर्थन करने और कश्मीर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में विभागीय बीज गुणन फार्मों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। फार्म मैनेजर, पदगामपोरा, मलिक रियाज अहमद भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने फार्म प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और दैनिक संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। निदेशक ने फील्ड स्टाफ और अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और कृषक समुदाय को प्रमाणित बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कश्मीर भर में बीज गुणन फार्मों को उन्नत करने और बेहतर परिणामों के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई।
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यह दौरा घाटी भर में बीज बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर कृषि निदेशालय कश्मीर के निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है। कृषि निदेशक के साथ संयुक्त निदेशक विस्तार, मुजतबा यह्या और उप निदेशक योजना जावेद अहमद शाह भी थे।
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दौरे के दौरान निदेशक ने विशेष रूप से विभिन्न ब्लॉकों, बीज प्रसंस्करण संयंत्र और कार्यशाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बीज गुणन से संबंधित गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने फार्म के समग्र कामकाज की समीक्षा की, जिसमें खेत संचालन, फसल प्रबंधन पद्धतियां और क्षेत्र की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की तैयारी शामिल है क्योंकि प्रमुख अनाज फसलों का कटाई का मौसम शीघ्र ही शुरू होने वाला है।
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निदेशक ने विभिन्न फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, किसानों का समर्थन करने और कश्मीर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में विभागीय बीज गुणन फार्मों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। फार्म मैनेजर, पदगामपोरा, मलिक रियाज अहमद भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने फार्म प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और दैनिक संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। निदेशक ने फील्ड स्टाफ और अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और कृषक समुदाय को प्रमाणित बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कश्मीर भर में बीज गुणन फार्मों को उन्नत करने और बेहतर परिणामों के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई।
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यह दौरा घाटी भर में बीज बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर कृषि निदेशालय कश्मीर के निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है। कृषि निदेशक के साथ संयुक्त निदेशक विस्तार, मुजतबा यह्या और उप निदेशक योजना जावेद अहमद शाह भी थे।