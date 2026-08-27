Srinagar News: बीरवाह में ट्रैक्टर पलटने से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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श्रीनगर। बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के चेक्की वानीहामा में बुधवार को एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अब्दुल रशीद वानी निवासी ओहंगाम बीरवाह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे में अब्दुल रशीद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।