फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Earthquake tremors in Pulwama and Srinagar

कश्मीर में फिर डोली धरती: पुलवामा और श्रीनगर में भूकंप के झटके, 3.2 रही तीव्रता

Tue, 06 Oct 2026 10:54 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 06 Oct 2026 10:54 AM IST
सार

पुलवामा और श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सोमवार शाम 6:44 बजे 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।

विज्ञापन
Earthquake tremors in Pulwama and Srinagar
earthquake भूकंप - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पुलवामा और श्रीनगर के बाहरी इलाके में सोमवार शाम को 6:44 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। इसका केंद्र श्रीनगर से दक्षिण पूर्व की ओर 28 किमी दूर और पांच किमी नीचे था। भूकंप से किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

विज्ञापन


उधर, मौसम विभाग के अनुसार 6 से 14 अक्तूबर के बीच बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश, बर्फबारी और तेज हवा चलने की संभावना है। घाटी में तेज धूप ने फिर से दिन का तापमान बढ़ा दिया है। कश्मीर के लगभग सभी शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। सोमवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed