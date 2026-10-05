जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सीआईके का छापा, महिला के घर से मिले दो मोबाइल फोन; जांच शुरू

जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) टीम ने सोमवार को अनंतनाग जिले में एक आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने जांच और विश्लेषण के लिए दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में सीआईके की एक टीम ने अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में स्थित एक संदिग्ध महिला के आवास पर छापा मारा।अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान सीआईके टीम ने संदिग्ध के पास से दो मोबाइल फोन और उनके साथ इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड बरामद किए। इन्हें आगे के तकनीकी विश्लेषण और जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया है।