सिनेमा से खेल तक: फिल्म फेस्टिवल के बाद अब मैराथन का रोमांच, कश्मीर में पर्यटन को मिल रही नई पहचान

लद्दाख में 122 किमी की सिल्क रूट अल्ट्रा रेस शुरू

साहस, हिम्मत और ताकत की चरम परीक्षा। 122 किलोमीटर की लंबी दूरी और 5,370 मीटर ऊंचे खारदुंग ला दर्रे की ऑक्सीजन सोख लेने वाली चढ़ाई... यह सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि खेल के अद्भुत रोमांच और मानवीय जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यानी लद्दाख मैराथन के 13वें संस्करण के तहत नुब्रा घाटी से ऐतिहासिक सिल्क रूट अल्ट्रा रेस का आगाज हो चुका है। 120 से अधिक जांबाज धावक अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देते हुए इस दुर्गम रास्ते पर फतह हासिल करने निकल पड़े हैं, जहां हवा भले ही कम हो, लेकिन हौसले आसमान छू रहे हैं।



प्रतिष्ठित पांचवीं सिल्क रूट अल्ट्रा रेस को वीरवार की शाम नुब्रा घाटी के क्यागर गांव से नुब्रा जिले के उपायुक्त मुकुल बेनीवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाई-एल्टीट्यूड रेस 3,140 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर सुमूर, लाकजुंग, तिरिथ, खालसर और खारदुंग जैसे दुर्गम इलाकों से गुजरेगी। इसके बाद धावक 5,370 मीटर ऊंचे खारदुंग ला दर्रे को पार कर लेह की ओर उतरेंगे।



खारदुंग ला चैलेंज रेस आज

72 किलोमीटर लंबी खारदुंग ला चैलेंज रेस भी शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे खारदुंग गांव से शुरू होगी। इन दोनों चुनौतीपूर्ण रेस का रोमांचक समापन 11 सितंबर को लेह के मुख्य बाजार में होगा। इसके लिए शाम 5 बजे का कट-ऑफ समय तय किया गया है।