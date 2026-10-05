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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   150 illegal Bangladeshi immigrants who were living in J-K being deported

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिक निर्वासित, विशेष विमान से भेजे गए

Mon, 05 Oct 2026 05:45 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 05 Oct 2026 05:45 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष भारतीय वायुसेना के विमान से बागडोगरा ले जाकर बीएसएफ को सौंप दिया गया।

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150 illegal Bangladeshi immigrants who were living in J-K being deported
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : बासित जरगर

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया जा रहा है। 

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श्रीनगर पुलिस के अनुसार इन सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा ले जाया गया। वहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को सौंप दिया गया।


अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के एक और जत्थे को 7 अक्तूबर को निर्वासित किया जाएगा। इस दौरान 150 और बांग्लादेशी नागरिकों को भेजे जाने की तैयारी है।

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