जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस के प्रदर्शन पर रविंदर रैना का पलटवार, बोले- ईवीएम भाजपा नहीं, कांग्रेस के जमाने में आई

#WATCH अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर: भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन एक ड्रामा है...कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है...आज चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस जो ड्रामा कर रही है, ये सारी दुनिया जानती है...EVM कौन लाया? EVM भाजपा नहीं लेकर आई है। EVM तो कांग्रेस के जमाने में आए थीं...जम्मू-कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यह कहती है कि चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं किया, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। 2 साल पहले जब यहां चुनाव हुए, तो उमर अब्दुल्ला भारी बहुमत के साथ जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, तो क्या चुनाव आयोग ने इसमें धांधली की और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने? इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा..."

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