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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Ravinder Raina hits back at Congress protest in Anantnag EVMs were introduced during Congress

जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस के प्रदर्शन पर रविंदर रैना का पलटवार, बोले- ईवीएम भाजपा नहीं, कांग्रेस के जमाने में आई

Thu, 08 Oct 2026 05:32 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर Published by: किशन चौबे Updated Thu, 08 Oct 2026 05:32 PM IST
सार

अनंतनाग में भाजपा नेता रविंदर रैना ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने ईवीएम को लेकर कहा कि इसे भाजपा नहीं, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में लाया गया था। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर जवाब मांगा।

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Ravinder Raina hits back at Congress protest in Anantnag EVMs were introduced during Congress
रविंदर रैना बोले- कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ड्रामा - फोटो : Social media

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में भाजपा नेता रविंदर रैना ने कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने इसे ड्रामा बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है। रैना ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस जो विरोध कर रही है, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है।

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उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाने पर कहा कि ईवीएम भाजपा नहीं लेकर आई है। ईवीएम कांग्रेस के शासनकाल में लाई गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यह कहती हैं कि चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं किया, तो यह हैरानी की बात है।

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उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने का दिया उदाहरण
रविंदर रैना ने कहा कि दो साल पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे और उमर अब्दुल्ला भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करते हुए कहा कि क्या उस चुनाव में भी चुनाव आयोग ने धांधली की थी, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने? उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना होगा।

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