फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   TEAM GATHIT

Kathua News: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय जोश टीम गठित

Fri, 09 Oct 2026 01:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
TEAM GATHIT
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कठुआ। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला टीबी केंद्र कठुआ में जिला स्तरीय जोश टीम का शुभारंभ किया गया। वीरवार को आयोजित कार्यक्रम में कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण मुख्य अतिथि रहे। जबकि उनके साथ कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कठुआ डॉ. विजय रैना, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राधा कृष्ण, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमन समेत नवगठित जोश टीम के सदस्य और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण ने स्वास्थ्य विभाग और टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टीबी को खत्म करने के लिए समुदाय की भागीदारी, जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर टीबी मुक्त पंचायतों के पूर्व सरपंचों को प्रशंसा प्रमाण पत्र
विज्ञापन

देकर उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, निक्षय मित्रों और टीबी
विजेताओं को भी टीबी मुक्त भारत अभियान में उनके समर्पण, सहयोग और योगदान
के लिए स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, जोश टीम के सदस्यों प प्रतिभागियों का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed