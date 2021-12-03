Kathua News: रेल राज्य मंत्री बी सोमन्ना चिनाब ब्रिज ब अंजी ब्रिज का किया दौरा

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उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे ने आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा तैयार किया है। गति बढ़ने से यात्रियों को तेज और सुगम रेल सेवा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू मंडल में वर्तमान में चार वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और यह मंडल देश के महत्वपूर्ण रेल मंडलों में शामिल है। आने वाले समय में रेल सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा।राजोरी-पुंछ तक रेल पहुंचाने की तैयारीराजोरी और पुंछ को रेल नेटवर्क से जोड़ने के संबंध में रेल राज्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र राजोरी-पुंछ तक रेल पहुंचाने का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना की डीपीआर तैयार होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में है। डीपीआर के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर परियोजना पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में राजोरी-पुंछ के लोग भी रेल यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। रेल संपर्क बढ़ने से इन पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन के साथ पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी तक आधुनिक रेल सेवा पहुंचने से धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।