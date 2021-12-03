Kathua News: सप्ताहांत और गांधी जयंती की छुट्टी से कटड़ा में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

कटड़ा। धर्मनगरी कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के दरबार में शुक्रवार को दिनभर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। दिन के समय हल्की गर्मी के कारण श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए पूरे उत्साह के साथ भवन की ओर आगे बढ़ते रहे। सप्ताहांत के साथ गांधी जयंती की छुट्टी होने के चलते धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की आमद में हल्का इजाफा देखने को मिला। शाम 5 बजे तक करीब 18 हजार 500 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर आरएफआईडी कार्ड प्राप्त कर भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे।कटड़ा के मुख्य बाजार, यात्रा मार्ग और पंजीकरण केंद्रों पर दिनभर श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं में मां वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगाते हुए यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। वहीं, आने वाले दिनों में नवरात्र महोत्सव के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिनभर यात्रा से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध रहीं। हेलिकॉप्टर सेवा, अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा, भवन से भैरव घाटी के लिए रोपवे सेवा के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी आदि सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को मिलती रहीं। इससे बुजुर्गों, बच्चों और अन्य जरूरतमंद श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिली। मां वैष्णो देवी के भवन की ओर जाने वाले पारंपरिक यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी रही। छुट्टी और सप्ताहांत के कारण आगामी दो दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है।