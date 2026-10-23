कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी: आपात स्थिति में सोशल मीडिया पर नहीं, 112 पर करें कॉल; अफवाहों से बिगड़ सकता है माहौल

पुलिस ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। मनाही के बाद भी जानकारी शेयर करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।



सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि घाटी में सोशल मीडिया से भ्रामक तस्वीरें, खबरें और जानकारियां शेयर की जा रही हैं। इसका मकसद घाटी की शांति व्यवस्था को प्रभावित करना हो सकता है। पुलिस ने आगाह किया है कि किसी घटना से जुड़ी अपुष्ट खबरें, संवेदनशील तस्वीरें और सुरक्षा बलों की तैनाती या गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करने से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसी सामग्री से आम लोगों में भय और भ्रम फैलने के साथ सुरक्षा एजेंसियों के काम में भी बाधा आ सकती है।