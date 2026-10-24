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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Dr. Sajjan Singh Yadav to be the new Chief Secretary of Jammu and Kashmir

केंद्र का बड़ा फैसला: डॉ. सज्जन सिंह यादव होंगे जम्मू-कश्मीर के नए मुख्य सचिव, एक नवंबर से संभालेंगे पदभार

Sat, 24 Oct 2026 12:17 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 24 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने 1995 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. सज्जन सिंह यादव को जम्मू-कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह एक नवंबर 2026 से पदभार संभालेंगे।

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Dr. Sajjan Singh Yadav to be the new Chief Secretary of Jammu and Kashmir
आईएएस डॉ. सज्जन सिंह यादव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर को नया मुख्य सचिव मिल गया है। केंद्र सरकार ने 1995 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. सज्जन सिंह यादव को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित कर केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 24 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

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आदेश के मुताबिक डॉ. यादव एक नवंबर 2026 से जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। हालांकि यदि वह इससे पहले पदभार ग्रहण करते हैं तो नियुक्ति उसी तारीख से प्रभावी होगी।

डॉ. सज्जन सिंह यादव एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। उनके स्थानांतरण और नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख सहित संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया है।

मुख्य सचिव जम्मू-कश्मीर प्रशासन में शीर्ष नौकरशाही पद है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी की प्रदेश के प्रशासनिक कामकाज और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

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