राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इससे संबंधित प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। बता दें एक फरवरी को केंद्र का बजट पेश होगा। इसके बाद ही देश के अधिकतर राज्य अपने बजट पेश करते हैं।

Rajasthan Governor gives nod to convene the Budget session of the state Assembly from February 10.