जल्दी बॉडी बनाने का खतरनाक जुनून: युवा ले रहे घोड़े-मवेशियों की दवाएं; किडनी-लिवर और दिल पर पड़ रहा कितना असर?

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शरीर को जल्दी से जल्दी भारी और मांसपेशियों को बड़ा बनाने की चाहत में जिम जाने वाले कुछ युवा अब सिर्फ प्रोटीन और सामान्य सप्लीमेंट तक सीमित नहीं हैं। अब ऐसे इंजेक्शन तक ले रहे हैं, जिनमें मिलने वाले कुछ स्टेरॉयड का इस्तेमाल जानवरों में किया जाता है। इनमें बोल्डेनोन और ट्रेनबोलोन जैसे नाम सामने आते हैं।