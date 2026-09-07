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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Weather Forecast 07 Sep 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today

Weather Forecast 07 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Mon, 07 Sep 2026 06:00 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Mon, 07 Sep 2026 06:00 AM IST
Weather Forecast 07 Sep 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today
उत्तर भारत में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिसके चलते अधिकांश राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका को देखते हुए लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

 पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बादल छाए रहने के साथ रुक-रुक कर वर्षा और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश तथा तापमान में गिरावट के आसार हैं, जिससे उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 

बिहार में मानसून की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी और कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात तथा तेज हवाओं को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में कार्य करते समय मौसम की ताजा जानकारी लेने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी है। पर्वतीय राज्यों में यात्रा करने वाले लोगों को भी मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की हिदायत दी गई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।


 
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