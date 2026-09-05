आज के दिन: पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, सोमवार को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council, संक्षेप में WZC) की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह मंच क्षेत्रीय परिषदें दो या अधिक राज्यों या केंद्र और राज्यों को एक-साथ प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र और इसके जरिये आपसी सहयोग को बढ़ाने के मदद करती है।