इटली में मेलोनी ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया?: पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- आप जनता के भरोसे का प्रतिबिंब

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि इटली की जनता के उनके नेतृत्व पर भरोसे और विश्वास को दिखाती है। उन्होंने मेलोनी को अपनी मित्र बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की।

पीएम मोदी ने मेलोनी को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मेलोनी का लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना इटली के लोगों के भरोसे का प्रतिबिंब है।

विज्ञापन उन्होंने मेलोनी को व्यक्तिगत रूप से अपनी मित्र बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व और दोस्ती ने भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी ने मेलोनी को आगे की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

भारत-इटली रिश्तों पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि मेलोनी की दोस्ती भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में अहम रही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी के अनुसार, भारत और इटली मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्ध भविष्य बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। उन्होंने मेलोनी के साथ इस सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जताई।

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आगे दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे?

प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी के साथ भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। पीएम मोदी ने मेलोनी को उनके कार्यकाल की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई देने के साथ उनके लगातार सफल होने की कामना भी की। इस तरह मेलोनी की उपलब्धि के बहाने भारत ने इटली के साथ अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को भी महत्व दिया है।