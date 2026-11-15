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सुर्खियां: आज कई जगह बारिश के आसार; छठ महापर्व पर सूर्य को संध्या अर्घ्य; दिल्ली में प्रदूषण न रोकने पर सख्ती

Sun, 15 Nov 2026 04:58 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 04:58 AM IST
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आज की अहम खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को एक बार फिर से देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अमर उजाला हाजिर है। सुबह की शुरुआत प्रकृति के दो अलग-अलग रूपों के साथ शुरू हुई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है, और मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में झमाझम बारिश के पूरे आसार हैं, जिससे अगले 72 घंटे काफी अहम साबित होने वाले हैं। उधर प्रदूषण के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने लोहे जैसे तेवर दिखाते हुए साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, तो लापरवाह अधिकारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। आस्था के महापर्व छठ का आज सबसे पवित्र दिन है, जहां 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद आज व्रत रखने वाली माताएं-बहनें डूबते हुए यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला संध्या अर्घ्य देंगी और राजधानी के बाजारों में बंपर रौनक छाई हुई है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है कि एसआईआर में जिनका नाम कट गया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वे दोबारा फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सफाई दी है। सुरक्षा के लिहाज से कुलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी हैं, जहां जंगलों और बस्तियों को खंगालने के साथ-साथ हाईवे पर हाई अलर्ट घोषित कर अतिरिक्त नाके तैनात कर दिए गए हैं। उधर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से धरती हिलने की डरावनी खबरें आई हैं, जहां महज 11 घंटों के भीतर पांच बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, और चिनाब नदी घाटी में तो छह घंटे के भीतर चार बार धरती कांप उठी। खेल के मैदान से देश के सीने को गर्व से चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां भारतीय युवा टीम की शानदार जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें युवा खिलाड़ियों पर गर्व है, वहीं वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया पर जमकर शाबाशी दी है। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में भी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां होस्ट सलमान खान के सामने कनिका की तीखी भिड़ंत हो गई, वहीं लव गिल और स्काउट की क्लास लगी जबकि अरश्फा और यंग की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई। टेक दुनिया से एक बहुत बड़ी और तगड़ी खबर सामने आई है, जहां इटली की एजेंसी ने टेक जायंट मेटा (फेसबुक) पर पर्सनल फोटो और वीडियो तक पहुंच बनाने के गंभीर मामले में ₹8,360 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच से भारत के रुख को बहुत बड़ी मजबूती मिली है, जहां अमेरिकी राजनेता एंटनी ब्लिंकन खुलकर भारत के समर्थन में उतर आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ 'बर्दाश्त न करने की नीति' की वकालत करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया है। ये अहम और बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला पर...
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मौसम: पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, दिल्ली समेत पंजाब और हरियाणा में आज बारिश के आसार; अगले 72 घंटे अहम

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को पश्चिमी हिमालयी पहाड़ियों पर बर्फबारी और दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इससे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। उधर, बंगाल की खाड़ी में सोमवार की शाम तक एक और चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से ओडिशा के तटीय इलाकों में आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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एसआईआर में नाम कटा तो घबराएं नहीं: दोबारा भरें फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी सफाई?

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दिल्ली एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी - फोटो : अमर उजाला GFX
चुनाव आयोग ने साफ-साफ कहा है कि जिन लोगों के नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, कुछ मतदाताओं को आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद दोबारा आवेदन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 
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आतंकी हमला: कुलगाम में जंगल-बस्तियां खंगाल रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, हाईवे पर अलर्ट...अतिरिक्त नाके लगाए

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के नौपोरा अखरन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नाके पर 11 नवंबर को हमला करने वाले आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों ने अब महातलाशी अभियान शुरू किया है। पिछले चार दिन से सुरक्षा एजेंसियां जंगल से लेकर बस्तियों को खंगाल रही हैं। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में सांसों पर संकट: केंद्र सख्त, वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ तो अफसरों पर दर्ज होगा केस; दिया यह निर्देश

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सांसों पर गहराए संकट के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अफसरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी कर आपराधिक मामले दर्ज होंगे। दिल्ली-एनसीआर की हवा शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

महापर्व छठ: 36 घंटे का व्रत शुरू, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य; राजधानी के बाजारों में बढ़ने लगी रौनक

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छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को राजधानी में श्रद्धा और आस्था के साथ खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया। सुबह से निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को व्रतियों ने स्नान कर पारंपरिक तरीके से रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद तैयार किया। सूर्य देव को भोग लगाने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आज शाम में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

भारत की जीत पर देश में जश्न: पीएम मोदी बोले- युवा टीम पर गर्व, सहवाग-पठान ने भी दी शाबाशी; देखें प्रतिक्रियाएं

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भारतीय अंडर-19 टीम - फोटो : BCCI
भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओमान के अल अमेरात में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी और 338 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग समेत कई हस्तियों ने युवा चैंपियंस को बधाई दी है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

बिग बॉस 20: सलमान से भिड़ गईं कनिका? दबंग खान ने लव गिल और स्काउट की लगाई क्लास, अरिश्फा और यंग की हुई तारीफ

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बिग बॉस 20 - फोटो : वीडियो ग्रैब

सलमान खान 'बिग बॉस 20' के आज शनिवार को वीकएंड का वार एपिसोड में आए। घर वालों से बात करते हुए उनके तीखे तेवर देखने को मिले। पूरे एपिसोड में वे स्काउट की क्लास लगाते दिखे। पिछले दिनों स्काउट ने लव गिल पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसका भी जिक्र किया। सलमान खान ने स्काउट के साथ-साथ लव गिल को भी फटकारा। मगर, इनके बीच कनिका को भी निशाने पर लिया। वहीं, अरिश्फा खान और यंग की खूब तारीफ हुई।  यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

डोडा-लेह: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 11 घंटे में पांच भूकंप, चिनाब में छह घंटे के भीतर चार बार धरती हिली धरती

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खरगोन में भूकंप - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को 11 घंटे के भीतर पांच बार भूकंप आया। इनकी तीव्रता 2.9 से 3.9 के बीच रही। इनमें से छह घंटे के भीतर चार भूकंप चिनाब क्षेत्र में आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि ये भूकंप जम्मू-कश्मीर में डोडा और किश्तवाड़ जिले में और लद्दाख के लेह में महसूस किए गए। डोडा और किश्तवाड़ चिनाब क्षेत्र में आते हैं। भूकंप से से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

फोन की फोटो और वीडियो तक पहुंचा फेसबुक: इटली ने मेटा पर लगाया ₹8,360 करोड़ का जुर्माना, कैसे फंसी कंपनी?

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मेटा पर भारी जुर्माना - फोटो : amarujala.com

सोशल मीडिया कंपनी मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इटली के डाटा सुरक्षा नियामक ने फेसबुक के जरिए एंड्रॉयड यूजर्स के फोन की फोटो, वीडियो और उनसे जुड़े डाटा तक पहुंचने के मामले में कंपनी पर करीब 8,360 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक के मुताबिक, फेसबुक ने यूजर्स को इस बारे में सही जानकारी और अनुमति लिए बिना यह सुविधा उपलब्ध कराई। इस फीचर से इटली में करीब दो करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। नियामक ने मेटा को 60 दिनों के भीतर इस सुविधा को डिफॉल्ट रूप से बंद करने और इसे इस्तेमाल करने के इच्छुक यूजर्स से अलग सहमति लेने का निर्देश दिया है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

'आतंकवाद पर बर्दाश्त न करने की नीति जरूरी': भारत के समर्थन में उतरे एंटनी ब्लिंकन; पाकिस्तान पर क्या बोले?

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एंटनी ब्लिंकन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
अमेरिका को भारत के अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। आतंकवाद को लेकर उसकी नीति में बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध पूरी तरह अलग हैं।  यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 
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