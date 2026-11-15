सुर्खियां: आज कई जगह बारिश के आसार; छठ महापर्व पर सूर्य को संध्या अर्घ्य; दिल्ली में प्रदूषण न रोकने पर सख्ती

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आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को एक बार फिर से देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अमर उजाला हाजिर है। सुबह की शुरुआत प्रकृति के दो अलग-अलग रूपों के साथ शुरू हुई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है, और मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में झमाझम बारिश के पूरे आसार हैं, जिससे अगले 72 घंटे काफी अहम साबित होने वाले हैं। उधर प्रदूषण के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने लोहे जैसे तेवर दिखाते हुए साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, तो लापरवाह अधिकारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। आस्था के महापर्व छठ का आज सबसे पवित्र दिन है, जहां 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद आज व्रत रखने वाली माताएं-बहनें डूबते हुए यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला संध्या अर्घ्य देंगी और राजधानी के बाजारों में बंपर रौनक छाई हुई है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है कि एसआईआर में जिनका नाम कट गया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वे दोबारा फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सफाई दी है। सुरक्षा के लिहाज से कुलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी हैं, जहां जंगलों और बस्तियों को खंगालने के साथ-साथ हाईवे पर हाई अलर्ट घोषित कर अतिरिक्त नाके तैनात कर दिए गए हैं। उधर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से धरती हिलने की डरावनी खबरें आई हैं, जहां महज 11 घंटों के भीतर पांच बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, और चिनाब नदी घाटी में तो छह घंटे के भीतर चार बार धरती कांप उठी। खेल के मैदान से देश के सीने को गर्व से चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां भारतीय युवा टीम की शानदार जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें युवा खिलाड़ियों पर गर्व है, वहीं वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया पर जमकर शाबाशी दी है। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में भी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां होस्ट सलमान खान के सामने कनिका की तीखी भिड़ंत हो गई, वहीं लव गिल और स्काउट की क्लास लगी जबकि अरश्फा और यंग की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई। टेक दुनिया से एक बहुत बड़ी और तगड़ी खबर सामने आई है, जहां इटली की एजेंसी ने टेक जायंट मेटा (फेसबुक) पर पर्सनल फोटो और वीडियो तक पहुंच बनाने के गंभीर मामले में ₹8,360 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच से भारत के रुख को बहुत बड़ी मजबूती मिली है, जहां अमेरिकी राजनेता एंटनी ब्लिंकन खुलकर भारत के समर्थन में उतर आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ 'बर्दाश्त न करने की नीति' की वकालत करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया है।