{"_id":"6af8bdd4552c4e7cf20a53cd","slug":"bridge-named-after-nitish-to-be-inaugurated-by-pm-modi-what-did-the-prominent-bihar-leader-say-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन,क्या बोले बिहार के दिग्गज नेता?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बिहार में राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने को लेकर इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की बात सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर खुशी जाहिर की है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को पुल नहीं होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी मुश्किल होती थी। इस सेतु के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब इसके बनने से हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने वाली है।



चिराग पासवान ने कहा कि इस पुल की अहमियत सामान्य दिनों के साथ-साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काफी ज्यादा है। बिहार में बारिश और बाढ़ के दौरान कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हो जाता है। ऐसे समय में लोगों को अस्पताल, बाजार, स्कूल और दूसरे जरूरी स्थानों तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राघोपुर-बिदुपुर पुल बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। उनके मुताबिक, इस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा जाना उचित है और इससे बेहतर नाम कोई दूसरा नहीं हो सकता। चिराग पासवान के इस बयान के बाद 'नीतीश सेतु' को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। वहीं, बिहार के अन्य दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी इस मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।



पुल का निर्माण केवल दो क्षेत्रों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बदलाव आने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। खासकर राघोपुर और बिदुपुर क्षेत्र के लोगों के लिए यह पुल आवागमन का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकता है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस पुल के उद्घाटन और इसके शुरू होने के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर टिकी हैं। नीतीश सेतु को लेकर चिराग पासवान ने जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की सराहना की है, उससे यह साफ है कि पुल का नामकरण बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।



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