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ओवैसी ने सपा-कांग्रेस समेत भाजपा को खूब सुनाया,बताया अपना प्लान!

Sun, 15 Nov 2026 03:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 15 Nov 2026 03:30 AM IST
Owaisi lashed out at the SP, Congress, and the BJP, and unveiled his own plan!
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ की जनसभा में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस जनसभा की सबसे बड़ी चर्चा चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी के गठबंधन और नए राजनीतिक विकल्प को लेकर रही। दोनों नेताओं ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है। ओवैसी ने गठबंधन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि दिल मिलाया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सामने अपनी हिस्सेदारी मांगने नहीं जाएगी, बल्कि अपने दम पर राजनीतिक भागीदारी हासिल करने की कोशिश करेगी। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में दलितों, मुसलमानों और दूसरे वंचित वर्गों को एक मंच पर लाने का लक्ष्य रखा है। 


ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, तब इन वर्गों के हितों के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? ओवैसी ने कांग्रेस को भी 1987 के हाशिमपुरा और मलियाना नरसंहार की याद दिलाते हुए उसके पुराने शासनकाल पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि चुनाव के समय मुस्लिमों के हितों की बात करने वाली पार्टियों को अपने पुराने फैसलों और कार्यकाल का जवाब भी देना चाहिए। 


वहीं, बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कार्रवाइयों में मुस्लिम समुदाय को disproportionately निशाना बनाया गया है। ओवैसी ने दावा किया कि मार्च 2017 से दिसंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में 233 लोगों की एनकाउंटर में मौत हुई और इनमें 70 प्रतिशत मुस्लिम थे। हालांकि, ये आंकड़े ओवैसी द्वारा जनसभा में पेश किए गए दावे हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी आंकड़ों के रूप में नहीं देखना चाहिए। 


ओवैसी ने तथाकथित हाफ एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में कई लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल या जीवनभर के लिए दिव्यांग बना दिया जाता है। अगस्त-सितंबर 2024 में 70 मुस्लिम युवकों के हाफ एनकाउंटर होने का दावा भी उनके भाषण के संदर्भ में चर्चा में आया है। हालांकि, इस अवधि के लिए 70 मामलों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं होती। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की जून-अगस्त 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सात घटनाओं में कम से कम 10 लोगों को गोली लगने से घायल होने का उल्लेख है। 


ओवैसी ने अपनी जनसभा में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को मजबूत करने की अपील करते हुए किसानों के कर्ज माफ करने, गन्ने का उचित मूल्य देने, शिक्षा में सुधार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का समर्थन किया। ओवैसी ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को आगे बढ़ाना है। अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह नया गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह अपनी जगह बनाता है।
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