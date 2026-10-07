सुर्खियां: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष हमलावर, वृंदावन में चार छात्रों की मौत; चार साल बाद भुवनेश्वर की वापसी

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प्रमुख खबरों में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन से लेकर वृंदावन हादसे और खेल जगत के बड़े फैसले शामिल रहे। दिल्ली में SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत करीब 50 सांसदों और 250 नेताओं को हिरासत में लिया गया। रात करीब 10 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। वृंदावन में पानी का टैंक साफ करने उतरे पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम के पांच छात्रों में चार की मौत हो गई, जबकि एक छात्र का इलाज चल रहा है। जहरीली गैस को हादसे की वजह बताया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। क्रिकेट में न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का एलान हुआ। करीब चार साल बाद भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है, जबकि ऋषभ पंत की फिटनेस पर नजर बनी हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी नया कप्तान मिला है। स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर की जगह टीम की कमान संभालेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्लाईदुबई विमान हमले पर मोसाद के पूर्व अधिकारी रामी इग्रा ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक बताया और पायलटों तथा क्रू की जांच व्यवस्था बदलने की जरूरत बताई। यूनिसेफ ने जलवायु संकट के बीच 34.7 करोड़ बच्चों पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद छूटे पात्र मतदाताओं के लिए एसडीडी सूची ऑनलाइन की गई है। परिवहन क्षेत्र में दीपावली-छठ से पहले ट्रेनों में सीटों की कमी और बढ़ते हवाई किराये ने चिंता बढ़ाई है। वहीं ट्रंप ने मजबूत डॉलर, अमेरिका की महंगाई, ईरान की अर्थव्यवस्था और होर्मुज से तेल आपूर्ति पर बयान दिया। महंगाई के बीच कंपनियां छोटे पैक में 2-7 फीसदी तक सामान घटा रही हैं। आइए, विस्तार से देश की बड़ी सुर्खियों पर विस्तार से नजर डालते हैं...