सीजेआई और कॉलेजियम के न्यायाधीशों को लिखे पत्र में सोरेन ने कहा कि लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था बने रहने से न्यायिक व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार नेतृत्व में बदलाव से हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता और संस्थागत योजनाएं प्रभावित होती हैं। सोरेन ने न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी न्यायिक नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दिया।उन्होंने पत्र में कहा, "कॉलेजियम की ओर से तत्काल कदम नहीं उठाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट को एक बार फिर अंतरिम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि कॉलेजियम इस बात से सहमत होगा कि मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी हाईकोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।"

बिना रुके 4 दिन में अलंग पक्षी ने पूरी की 5,700 किलोमीटर की समुद्री यात्रा

अलंग नाम के एक सैटेलाइट-टैग्ड अमूर बाज ने मणिपुर से उड़ान भरकर सोमालिया के तट तक की 5,700 किलोमीटर की दूरी मात्र 101 घंटे (4 दिन और 5 घंटे) में बिना कहीं रुके, खाए या पानी पिए पूरी की।



महज 150 ग्राम का पक्षी शनिवार को सुबह 5:30 बजे सोमालिया पहुंचा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. आर. सुरेश कुमार के अनुसार, इसके साथ टैग किए गए एक अन्य नर बाज 'अपापांग' ने प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से थोड़ा अलग रास्ता अपनाया और वह अरब सागर के ऊपर 95 घंटे की लगातार उड़ान में 4,100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है।



मणिपुर में दीमक खाकर जमा की थी ऊर्जा

इन दोनों पक्षियों को बीते साल नवंबर में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के चिउलुआन में सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया गया था। 23 देशों से होते हुए अपना 20,000 किलोमीटर का वार्षिक सफर पूरा करने के बाद, ये इस साल अक्तूबर के अंत में वापस तामेंगलोंग लौटे थे। अरब सागर पार करने से पहले इन्होंने यहां करीब 25 दिनों तक दीमक खाकर अपने शरीर में पर्याप्त चर्बी (ऊर्जा) जमा कर ली थी।