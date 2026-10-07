एक्सक्लूसिव: फ्लाईदुबई विमान हमला बड़ी चूक, अब इस्राइल की क्या तैयारी? मोसाद के पूर्व शीर्ष अफसर से खास बातचीत

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यह बहुत बड़ी घटना थी। समय रहते नियंत्रण नहीं होता तो बहुतों की जान चली जाती। मुझे लग रहा है कि यह कट्टरपंथी सोच और जिहाद का मामला था। तभी तो शायद उसने हमले की इतनी लंबी योजना बनाई होगी।इस घटना ने साबित कर दिया कि नागरिक विमानन व्यवस्था ने पायलट को संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में उतनी गंभीरता से नहीं देखा। सबसे गंभीर बात यही है कि एक एयरलाइन ने जिसे खतरा मानकर हटाया और दूसरी जगह भी जिसकी समस्या सामने आई, वह किसी अन्य एयरलाइन में पायलट बन गया। यही चूक है।यह निश्चित रूप से बड़ी चूक है। जिस पायलट को कट्टरपंथी गतिविधियों के कारण पहले कई एयरलाइनों से हटाया गया, वह इस्राइल जाने वाली उड़ान तक पहुंच गया, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई पूर्व जानकारी रही होगी। होती, तो उसे रोक दिया जाता।हम सौभाग्य से बच गए। भारतीय कप्तान ने जान की बाजी लगाकर हमें बचाया और इस्राइल यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर स्थिति संभाली। लेकिन हमें समझना होगा कि चमत्कार बार-बार नहीं होते। सुरक्षा व्यवस्था की इस विफलता से हमें सीखना चाहिए।मेरी व्यक्तिगत राय में यह लोन वुल्फ का मामला था। इसके पीछे धार्मिक कट्टरपंथ की विचारधारा ही लग रही है। यह पुराने आतंकवाद से बिल्कुल अलग है। पहले आतंकवादी अपनी मांगें रखते थे, यहां मकसद ही जान लेना और जान देना था।बदलाव होने ही चाहिए। पायलटों और क्रू मेंबर्स की ज्यादा कड़ी और लगातार जांच जरूरी है। यात्री की सुरक्षा जांच होती है, लेकिन पायलट के हाथ में तो पूरा विमान होता है। नागरिक विमानन अथॉरिटीज को समझना होगा कि विमान किसी भी वक्त खुद एक बड़ा हथियार बन सकता है। इजरायल सरकार अभी कौन से कदम उठा रही है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन उसे ऐसा करना ही होगा।