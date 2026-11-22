कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य भाजपा प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र को मुख्यमंत्री के नए आधिकारिक आवास 'गंगा' के नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी है। शनिवार को विजयेंद्र के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह अपनी पसंद के किसी भी विधायक को जांच समिति में शामिल कर सकते हैं और आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च की पड़ताल करा सकते हैं।

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