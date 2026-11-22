विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि सोना खरीदने से बचने की उनकी सलाह से लाखों ज्वेलर्स, व्यापारियों और निवेशकों को बड़े नुकसान से बचने में मदद मिली। चैंबर के मुताबिक, सोने की कीमत एक किलो पर 1.90 करोड़ रुपये से घटकर 1.25 करोड़ रुपये रह गई। यानी एक किलो सोने की कीमत में 65 लाख रुपये की गिरावट आई।भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना खरीदने को टालने की अपील की थी, तब कांग्रेस ने उनकी सलाह को 'डेथ वारंट' बताया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर व्यापारियों में डर फैलाया और उन्हें गुमराह किया।प्रदीप भंडारी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के बाद प्रधानमंत्री की सलाह मानने वाले व्यापारियों को प्रति किलो 65 लाख रुपये का नुकसान होने से बचा। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से व्यापारियों को गुमराह करने और उनमें डर पैदा करने के लिए माफी मांगने की मांग की।भंडारी ने गांधी-वाड्रा परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारत की बहुसंख्यक आबादी गरीब थी, तब यह परिवार आलीशान जीवन जीता था। भाजपा प्रवक्ता ने परिवार को प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगी का पाठ सीखने की सलाह दी।