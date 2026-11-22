'अब भी माफी मांगें': सोने के भाव गिरने पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा; पीएम की सलाह पर व्यापारियों ने जताया आभार
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 22 Nov 2026 03:37 PM IST
सार
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सोना खरीदने से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के लिए उनका आभार जताया है। चैंबर के मुताबिक, सोने की कीमत में प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट से व्यापारियों और निवेशकों को बड़े नुकसान से बचने में मदद मिली। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए व्यापारियों को गुमराह करने के लिए माफी मांगने की मांग की है। पार्टी ने गांधी-वाड्रा परिवार पर भी निशाना साधा।
विज्ञापन
विस्तार
भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने से बचने की सलाह का बचाव किया है। पार्टी ने कांग्रेस से व्यापारियों को गुमराह करने और उनमें डर फैलाने के लिए माफी मांगने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री की सलाह मानने से व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचने में मदद मिली। यह बयान ऐसे समय आया है, जब चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनकी पहले की सलाह के लिए आभार जताया है।
सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आई?
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि सोना खरीदने से बचने की उनकी सलाह से लाखों ज्वेलर्स, व्यापारियों और निवेशकों को बड़े नुकसान से बचने में मदद मिली। चैंबर के मुताबिक, सोने की कीमत एक किलो पर 1.90 करोड़ रुपये से घटकर 1.25 करोड़ रुपये रह गई। यानी एक किलो सोने की कीमत में 65 लाख रुपये की गिरावट आई।
कांग्रेस ने साधा था निशाना
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना खरीदने को टालने की अपील की थी, तब कांग्रेस ने उनकी सलाह को 'डेथ वारंट' बताया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर व्यापारियों में डर फैलाया और उन्हें गुमराह किया।
विज्ञापन
प्रदीप भंडारी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के बाद प्रधानमंत्री की सलाह मानने वाले व्यापारियों को प्रति किलो 65 लाख रुपये का नुकसान होने से बचा। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से व्यापारियों को गुमराह करने और उनमें डर पैदा करने के लिए माफी मांगने की मांग की।
यह भी पढ़ें: कर्नाटक: सीएम के बंगले पर 100 करोड़ के खर्च का दावा; डीके शिवकुमार बोले- जांच कराओ, विधानसभा में हिसाब दो
गांधी-वाड्रा परिवार पर भाजपा ने क्या आरोप लगाया?
भंडारी ने गांधी-वाड्रा परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारत की बहुसंख्यक आबादी गरीब थी, तब यह परिवार आलीशान जीवन जीता था। भाजपा प्रवक्ता ने परिवार को प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगी का पाठ सीखने की सलाह दी।
विज्ञापन
सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आई?
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि सोना खरीदने से बचने की उनकी सलाह से लाखों ज्वेलर्स, व्यापारियों और निवेशकों को बड़े नुकसान से बचने में मदद मिली। चैंबर के मुताबिक, सोने की कीमत एक किलो पर 1.90 करोड़ रुपये से घटकर 1.25 करोड़ रुपये रह गई। यानी एक किलो सोने की कीमत में 65 लाख रुपये की गिरावट आई।
विज्ञापन
कांग्रेस ने साधा था निशाना
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना खरीदने को टालने की अपील की थी, तब कांग्रेस ने उनकी सलाह को 'डेथ वारंट' बताया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर व्यापारियों में डर फैलाया और उन्हें गुमराह किया।
विज्ञापन
प्रदीप भंडारी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के बाद प्रधानमंत्री की सलाह मानने वाले व्यापारियों को प्रति किलो 65 लाख रुपये का नुकसान होने से बचा। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से व्यापारियों को गुमराह करने और उनमें डर पैदा करने के लिए माफी मांगने की मांग की।
यह भी पढ़ें: कर्नाटक: सीएम के बंगले पर 100 करोड़ के खर्च का दावा; डीके शिवकुमार बोले- जांच कराओ, विधानसभा में हिसाब दो
गांधी-वाड्रा परिवार पर भाजपा ने क्या आरोप लगाया?
भंडारी ने गांधी-वाड्रा परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारत की बहुसंख्यक आबादी गरीब थी, तब यह परिवार आलीशान जीवन जीता था। भाजपा प्रवक्ता ने परिवार को प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगी का पाठ सीखने की सलाह दी।