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तेलंगाना और कर्नाटक में सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेलंगाना के विकाराबाद में ट्रक की ऑटो-रिक्शा से टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, कर्नाटक के शिवमोगा में कार की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहित जोड़े की जान चली गई। शादी के डेढ़ महीने बाद दोनों की मौत से परिवारों में मातम पसरा है।

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तेलंगाना- ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को मारी टक्कर

विकाराबाद जिले में रविवार को सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ट्रक के ऑटो-रिक्शा में टक्कर मारने की वजह से हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुग्गा रामेश्वरम के पास हुआ। ऑटो-रिक्शा के ड्राइवर और उसमें सवार तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो-रिक्शा उसी जिले के पेंडलिमुडुगु गांव से केरेली की ओर जा रहा था। मरने वाले एक ही परिवार के थे। उनकी पहचान नागेश, चंद्रम्मा, पर्वतम्मा और सरिता के रूप में हुई है। वे पेंडलिमुडुगु गांव के रहने वाले थे और किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तभी ट्रक ने उनके ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।



पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पास के सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक और एक्सीडेंट में एक प्राइवेट ट्रैवल बस के चार पैसेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी का कंट्रोल खो गया था और वह खेत में जा गिरी। यह एक्सीडेंट नेल्लोर जिले में मनुबोलू चौराहे के पास हुआ। प्राइवेट बस का एक टायर फटने के बाद ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया। बस सड़क से फिसलकर खेत में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया।

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शिवमोगा में कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, नवविवाहित जोड़े की मौत

शिवमोगा में एक भीषण हादसे में नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई। इस घटना से दोनों परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल, घटना के संबंध में तुंगानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। यह हादसा शिवमोगा जिले में सागर रोड के पास रिंग रोड पर हुआ। मृतकों की पहचान पति किरण जी (24 साल) और पत्नी सौम्या (22 साल) के रूप में हुई। मृतक किरण शिवमोगा सिटी कॉर्पोरेशन में आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम करता था। शादी के महज डेढ़ महीने बाद ही इस नवविवाहित जोड़े की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब वे शरावती नगर स्थित अपने घर से अपनी पत्नी सौम्या के घर गोविंदपुरा जा रहे थे। रिंग रोड पर उनकी बाइक एक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार नवविवाहित जोड़े की मौके पर ही मौत हो गई।

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