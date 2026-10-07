ट्रंप ने बताया डॉलर क्यों मजबूत?: अमेरिका की महंगाई पर भी बोले, ईरानी अर्थव्यवस्था और होर्मुज पर किया ये दावा

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#WATCH | US President Donald Trump says, "... Iran is doing very poorly. Their economy is gone. They have inflation of almost 300%. Their oil minister just quit. He said, 'We have no economy. We have no oil. We have nothing.' The Hormuz Strait: tremendous amounts of millions of barrels of oil have been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war." (Source: US Network Pool Via Reuters) विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 6, 2026

उन्होंने मजबूत डॉलर को कई तरह से फायदेमंद बताया। ट्रंप के अनुसार मजबूत डॉलर देश को आर्थिक मजबूती देता है। उन्होंने खास तौर पर महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत डॉलर से महंगाई नहीं होती। उनका कहना था कि मजबूत मुद्रा का सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है और इससे कीमतों पर दबाव कम रखने में मदद मिलती है। ट्रंप ने अपने बयान में मजबूत डॉलर को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से जोड़कर पेश किया।ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी गंभीर दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत खराब स्थिति में है और उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान में करीब 300 प्रतिशत महंगाई होने का दावा किया। उन्होंने ईरान के तेल क्षेत्र का भी जिक्र किया और कहा कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है। ट्रंप ने ईरान के तेल मंत्री के इस्तीफे का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक तेल मंत्री ने कहा था कि देश के पास अर्थव्यवस्था नहीं है, तेल नहीं है और कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने इन बातों का इस्तेमाल ईरान की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर बताने के लिए किया।ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही को लेकर भी दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में होर्मुज के रास्ते बड़ी मात्रा में तेल पहुंचाया गया है। ट्रंप के मुताबिक तेल की आपूर्ति अब उस स्तर तक पहुंच गई है, जो युद्ध से पहले की स्थिति के बराबर है और कुछ समय तो उससे भी ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि लाखों बैरल तेल की आपूर्ति पिछले कुछ दिनों में हुई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने होर्मुज के रास्ते तेल की आवाजाही का उल्लेख करते हुए मौजूदा आपूर्ति स्तर को युद्ध से पहले के स्तर से जोड़ा है।