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The Pressure to Raise Perfect Children: Why Parents Are Mistaking Normal Behaviour for a Disorder
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मानसिक सेहत: बच्चों को परफेक्ट बनाने की जिद पड़ सकती है भारी, सामान्य शरारत को भी बीमारी समझने लगे माता-पिता
माता-पिता की बच्चों को हर क्षेत्र में परफेक्ट बनाने की जिद उनके स्वाभाविक विकास पर भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ केटी एस. डेविस के मुताबिक, सामान्य शरारत और अलग व्यवहार को बीमारी मानने से बच्चे का आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। अनावश्यक थैरेपी और कक्षाएं भी बचपन छीन सकती हैं। आखिर क्या हर गलती सुधारना जरूरी है, या बच्चों को सामान्य बचपन जीने देना ज्यादा जरूरी है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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बच्चों को परफेक्ट बनाने की होड़ क्यों बढ़ रही है?
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अमर उजाला ग्राफिक्स
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