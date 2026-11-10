मानसिक सेहत: बच्चों को परफेक्ट बनाने की जिद पड़ सकती है भारी, सामान्य शरारत को भी बीमारी समझने लगे माता-पिता

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आजकल माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हर काम में आगे रहे, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए, अनुशासित हो और उसके व्यवहार में कोई कमी न दिखे। बच्चे की छोटी-सी गलती या सामान्य शरारत भी कई बार उन्हें चिंता में डाल देती है। वे तुरंत उसे सुधारने या किसी विशेषज्ञ की मदद लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बच्चों को हर हाल में परफेक्ट बनाने की यह कोशिश उनके सहज विकास पर भारी पड़ सकती है। सामान्य व्यवहार को बीमारी मानने और बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की यह प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है।

बच्चों की सामान्य शरारत को तुरंत मानसिक विकार न समझें।

बिना जरूरत बीमारी का लेबल लगाने से बच्चे का आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है।

अनावश्यक थैरेपी और कक्षाएं बच्चों का खेलकूद और बचपन छीन सकती हैं।

बच्चों को गलतियां करने और उनसे सीखने का अवसर दें।

क्लिनिकल न्यूरोसाइकॉलॉजिस्ट और बाल विकास विशेषज्ञ केटी एस. डेविस ने अपनी किताब ‘एक्चुअली, यू आर फाइन’ में इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि बच्चों को हर समय बेहतर बनाने और उनकी हर परेशानी को तुरंत दूर करने की कोशिश कई बार उलटा असर डालती है। पिछले कुछ दशकों में बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। यह अच्छी बात है, लेकिन समस्या तब होती है जब सामान्य शरारत, थोड़ी चंचलता या अलग तरह के व्यवहार को भी बीमारी समझ लिया जाता है। बिना वास्तविक जरूरत के बच्चे को किसी विकार का नाम दे देना उसके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है।बच्चों का शरारत करना, सवाल पूछना, कभी जिद करना या अपनी उम्र के हिसाब से अलग व्यवहार करना उनके विकास का सामान्य हिस्सा हो सकता है। लेकिन आज कई माता-पिता ऐसे व्यवहार को भी किसी समस्या का संकेत मानने लगते हैं। वे बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और छोटी-छोटी बातों पर विशेषज्ञों की सलाह लेने लगते हैं। डेविस के मुताबिक, बिना सही जरूरत के किसी बच्चे पर बीमारी का ठप्पा लगाना खतरनाक हो सकता है। इससे बच्चे के मन में यह बात बैठ सकती है कि उसमें कोई कमी है। वह खुद को दूसरे बच्चों से अलग या कमजोर समझने लग सकता है।आज माता-पिता के सामने अच्छे स्कूल, कॉलेज और बेहतर करियर की बड़ी चुनौती है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा हर क्षेत्र में आगे रहे और भविष्य में सफल हो। इसी दबाव में कई बार वे बच्चों को एक इंसान के बजाय किसी प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, जिसे लगातार बेहतर बनाना है। इंटरनेट पर मौजूद विशेषज्ञों की सलाह और तरह-तरह के पेरेंटिंग टिप्स भी माता-पिता की चिंता बढ़ा देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर उन्होंने बच्चे की परवरिश में कोई गलती की या हर सुविधा नहीं दी, तो उनका बच्चा जीवन में पीछे रह जाएगा। इसी डर में वे बच्चों की सामान्य गतिविधियों को भी सुधारने में जुट जाते हैं।जब सामान्य व्यवहार को बीमारी मान लिया जाता है, तो बच्चे अनावश्यक थैरेपी और दूसरी गतिविधियों में उलझ सकते हैं। इससे उन बच्चों के लिए उपलब्ध चिकित्सा और पेशेवर मदद पर भी असर पड़ सकता है, जिन्हें वास्तव में इलाज की जरूरत है। दूसरी ओर, जिन बच्चों को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं है, उनका समय बेवजह की कक्षाओं और उपचार में बीतने लगता है। वे खेलकूद, दोस्तों के साथ समय बिताने और अपनी पसंद की गतिविधियों से दूर हो सकते हैं। इस तरह बचपन का वह जरूरी हिस्सा प्रभावित होता है, जिसमें बच्चे खेलकर, गलतियां करके और नए अनुभव लेकर सीखते हैं।केटी एस. डेविस का कहना है कि बच्चों का विकास कोई मशीन की तरह चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह स्वाभाविक और लचीली प्रक्रिया है। हर बच्चे की सीखने, समझने और आगे बढ़ने की अपनी गति होती है। इसलिए माता-पिता को बच्चों से हर समय बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका देना चाहिए। बच्चे की उम्र के सामान्य व्यवहार को स्वीकार करना भी जरूरी है। हर शरारत को बीमारी और हर कमी को सुधारने की जरूरत समझना सही नहीं है। बच्चों को प्यार, भरोसा और अपनी गति से आगे बढ़ने की आजादी देना उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है।