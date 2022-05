{"_id":"6274453802afba735e2db7d8","slug":"supreme-court-upholds-decision-of-delhi-high-court-dmrc-will-have-to-pay-rs-4600-crore-to-damepl-with-interest","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: अनिल अंबानी की कंपनी को राहत, डीएमआरसी को चुकाने ही होंगे डीएएमईपीएल को 4600 करोड़ रुपये","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 06 May 2022 03:14 AM IST