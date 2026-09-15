न्यूज डायरी: राजीव शुक्ला बोले- एशिया कप ट्रॉफी पर फैसला पहले हो चुका था; बंगाल में बैरक से एसआई का शव बरामद

भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए विमेंस एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन के हाथों ट्रॉफी नहीं ली। इस मामले में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ट्रॉफी को लेकर हमने आपस में बात करके पहले ही तय कर लिया था कि नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और हमने अपनी टीम को भी इसकी जानकारी दे दी थी। शुक्ला ने कहा, फाइनल मैच खत्म होने के बाद जिन लोगों को पुरस्कार दिया जाना था, उन्हें देकर कार्यक्रम पूरा किया गया। इस दौरान कोई मनमुटाव, झगड़ा या टकराव नहीं हुआ। मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक साथ नजर आए। नकवी से मुलाकात पर सैकिया ने कहा, मैच के दौरान जो भी आया, मुझसे मिला; कोई मेरे बगल में बैठा, फिर राजीव शुक्ला आए और मेरे साथ बैठे। नकवी भी आए और डिप्टी चेयरमैन खालिद के बगल में बैठे। यह एक सामान्य परंपरा है, जब भी कोई आता है, हम सभी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इस मामले में राजीव शुक्ला ने बीसीसीआई सचिव का समर्थन करते हु्ए कहा, मैच के दौरान सभी लोग एक साथ बैठते हैं। इसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए।

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उत्तर 24 परगना जिले में सब-इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत, बैरक में मिला शव

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा पुलिस स्टेशन के बैरक में एक सब-इंस्पेक्टर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान हाबड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात और दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला क्षेत्र के निवासी विश्वनाथ सेन के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सेन रविवार की रात ड्यूटी पर थे और उनके व्यवहार में कोई असामान्य या चौंकाने वाली बात नहीं दिखी थी। हालांकि, सोमवार को बैरक में उनके आवंटित कमरे में उनका शव लटका हुआ मिला। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कमरे का दरवाजा काफी देर तक बंद रहने पर उनके कुछ सहकर्मियों ने दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उन्हें संदेह हुआ। दरवाजा तोड़ने पर सेन का शव कमरे की छत से लटकता पाया गया। स्थानीय अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मामला आत्महत्या का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत का कारण विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।