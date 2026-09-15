लगातार चौथे दिन ₹60 से नीचे रहे चीनी के दाम,आयात से कीमतों को कम करने में मदद मिली

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सरकार की ओर से चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कई कदमों का असर अब खुदरा बाजार में दिखाई देने लगा है। सोमवार को देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे बनी रही। हालांकि, आने वाले त्योहारों के कारण चीनी की मांग बढ़ने से कुछ इलाकों में कीमतों पर दोबारा बढ़ने का दबाव देखा जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 59.57 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इसके एक दिन पहले यानी रविवार को औसत कीमत 58.99 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस तरह एक दिन में औसत कीमत में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बावजूद कीमत लगातार चौथे दिन 60 रुपये के नीचे बनी रही। इससे पहले शुक्रवार को चीनी की औसत कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे आई थी और उसके बाद लगातार तीन दिनों तक इसमें नरमी देखने को मिली थी।



मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा औसत खुदरा कीमत 21 अगस्त के मुकाबले अभी भी अधिक है। 21 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 58.23 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसी समय केंद्र सरकार ने पहली बार चीनी के आयात की अनुमति दी थी। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण रखना था। इसके अलावा कीमतों में तेजी को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई अन्य कदम भी उठाए गए। इन उपायों के बीच बाजार में चीनी की कीमतों में कुछ राहत देखने को मिली है, हालांकि त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।



उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि सोमवार को चीनी की अधिकतम खुदरा कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। वहीं, देश में न्यूनतम खुदरा कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। इससे अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में चीनी की कीमतों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। खासकर दक्षिणी राज्यों में कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चीनी की खुदरा कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु और केरल में कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली।



आंध्र प्रदेश में चीनी की औसत खुदरा कीमत सोमवार को बढ़कर 55.56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। 21 अगस्त को यहां यही कीमत 49.58 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यानी इस अवधि में राज्य में चीनी के दाम में करीब छह रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह केरल में भी कीमत 21 अगस्त के 56.75 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर सोमवार को 57.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। हालांकि, हालिया दिनों में कुछ राज्यों में मामूली नरमी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर सरकार के आयात और अन्य नियंत्रण उपायों से देशभर में चीनी की औसत कीमत 60 रुपये के नीचे बनी हुई है, लेकिन त्योहारों से पहले बढ़ती मांग बाजार के लिए चुनौती बनी हुई है। आने वाले दिनों में चीनी की आपूर्ति, आयात और मांग के बीच संतुलन यह तय करेगा कि खुदरा कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती हैं या फिर दोबारा बढ़ोतरी का रुख अपनाती हैं।



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